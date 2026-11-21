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[VIDEO] Eduardo Vargas anotó un golazo de sombrerito para la U ante O'Higgins
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Autor: Redacción Cooperativa
El delantero recibió una gran asistencia de Lucas Barrera.
El delantero recibió una gran asistencia de Lucas Barrera.
Universidad de Chile abrió el marcador ante O'Higgins en el segundo tiempo en Rancagua, con una asistencia de Lucas Barrera y un golazo de sombrerito anotado por Eduardo Vargas.
Revisa el golazo de Vargas para la U (76'):