[VIDEO] El gesto que no se vio en TV: Javier Correa respondió a hinchas de la UC tras su doblete

El delantero argentino Javier Correa fue el principal protagonista en la victoria de Colo Colo por 2-1 sobre Universidad Católica al liderar la remontada de la escuadra dirigida por Fernando Díaz al anotar un doblete, pero tras el pitazo final sumó un capítulo que pasó desapercibido para la transmisión oficial.

Mientras abandonaba el terreno de juego del Claro Arena, el goleador fue blanco de insultos y del lanzamiento de diversos objetos por parte de los hinchas locales ubicados en las tribunas.

Ante esta situación, el futbolista reaccionó de forma particular y según imágenes captadas por TVN Deportes, Correa miró a la parcialidad de la UC y levantó dos dedos de su mano.

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