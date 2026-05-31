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[VIDEO] Está prendido: Clemente Montes abrió la cuenta para la UC ante Huachipato
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El delantero marcó con un cabezazo la ventaja cruzada.
El delantero marcó con un cabezazo la ventaja cruzada.
Luego de gran maniobra individual de Matías Palavecino, el argentino sacó un centro para la aparición de Clemente Montes, quien con un cabezazo marcó el 0-1 para Universidad Católica ante Huachipato en Talcahuano y anotar su segundo gol de la semana luego de lo hecho ante Boca Juniors en La Bombonera.
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