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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Está prendido: Clemente Montes abrió la cuenta para la UC ante Huachipato

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero marcó con un cabezazo la ventaja cruzada.

[VIDEO] Está prendido: Clemente Montes abrió la cuenta para la UC ante Huachipato
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Luego de gran maniobra individual de Matías Palavecino, el argentino sacó un centro para la aparición de Clemente Montes, quien con un cabezazo marcó el 0-1 para Universidad Católica ante Huachipato en Talcahuano y anotar su segundo gol de la semana luego de lo hecho ante Boca Juniors en La Bombonera.

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