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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Everton sacudió a la UC en el minuto 3 con una contra que anotó "Chorri" Palacios

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro ruletero pegó de entrada en el Claro Arena.

[VIDEO] Everton sacudió a la UC en el minuto 3 con una contra que anotó
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Everton sacudió a Universidad Católica en el minuto 3 del partido en el Claro Arena, en la séptima fecha de la Liga de Primera, con un golazo de contra que anotó el uruguayo Cristián "Chorri" Palacios.

Revisa el gol de los ruleteros:

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