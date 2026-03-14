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[VIDEO] Everton sacudió a la UC en el minuto 3 con una contra que anotó "Chorri" Palacios
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El cuadro ruletero pegó de entrada en el Claro Arena.
El cuadro ruletero pegó de entrada en el Claro Arena.
Everton sacudió a Universidad Católica en el minuto 3 del partido en el Claro Arena, en la séptima fecha de la Liga de Primera, con un golazo de contra que anotó el uruguayo Cristián "Chorri" Palacios.
Revisa el gol de los ruleteros: