Chile envió este jueves su primer grupo de rescatistas a Venezuela tras los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron dicho país y que dejan -por el momento- a 235 personas muertas y a 4.300 heridas, además de miles de desaparecidos.

Los 37 especialistas, que tienen experiencia en labores de rescate tras sismos ocurridos en Haití, Ecuador y Chile, partieron rumbo a Caracas en un avión de la FACh, y a ellos se sumarán otros 10 más en los próximos días.

"Chile tiene mucha experiencia en este tipo de misión y eso es lo que queremos poner a disposición" de Caracas, aseguró en una rueda de prensa el canciller Francisco Pérez Mackenna.

"Nosotros somos un país sísmico, hemos tenido muchas emergencias y hemos recibido en múltiples ocasiones ayuda solidaria desde el extranjero. Hoy día, es el momento de retribuir esa ayuda", agregó el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Christian Vera, uno de los brigadistas, explicó a la prensa que "el objetivo principal es ir a buscar víctimas vivas bajo las estructuras colapsadas (...). Tenemos autonomía para 10 días, llevamos agua potable, alimentación, campamentos y herramientas para poder operar en terreno".

LEER ARTICULO COMPLETO