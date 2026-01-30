Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Felipe Salomoni fue expulsado por un codazo y complicó a la U ante Audax Italiano

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El lateral vio la roja directa tras la revisión del VAR.

Universidad de Chile se complicó ante Audax Italiano en el primer tiempo del partido inaugural de la Liga de Primera 2026 en el Estadio Nacional, con la expulsión del lateral Felipe Salomoni.

En el minuto 18, el defensor fue con fuerza excesiva a recuperar una pelota y golpeó con el codo en la cara al capitán itálico, Marco Collao; y tras la revisión del VAR, vio la roja directa.

Revisa la expulsión de Salomoni:

 

