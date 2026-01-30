Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Fuego y proyectiles: Barristas de la U causaron graves incidentes en el partido con Audax

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las fuerzas de seguridad tuvieron que usar gas pimienta para disuadir a los barristas.

El duelo se interrumpió en el segundo tiempo.

[VIDEO] Fuego y proyectiles: Barristas de la U causaron graves incidentes en el partido con Audax
Los barristas de Los de Abajo causaron graves incidentes en la galería sur del Estadio Nacional durante el entretiempo y en el inicio de la segunda parte del partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, con lanzamiento de proyectiles, corridas e incluso un incendio en las gradas, provocando la interrupción del compromiso.

El partido intentó jugarse con normalidad en la segunda parte, pero los incidentes fueron aumentando en el minuto 54 los jugadores tuvieron que parar ante la evidente situación, con un incendio que tuvo que ser controlado por las fuerzas de seguridad.

Carabineros también actuó e ingresó a la tribuna, utilizando gas pimienta para desalojar a los barristas que estaban causando disturbios.

Minutos después, tras controlar la situación y apagar el incendio, el partido se reanudó en el Estadio Nacional. 

