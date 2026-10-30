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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] ¡Golazo al ángulo! Correa definió con clase y firmó su triplete ante la U. de Conce

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El argentino marcó tres goles para Colo Colo en el primer tiempo.

[VIDEO] ¡Golazo al ángulo! Correa definió con clase y firmó su triplete ante la U. de Conce
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El argentino Javier Correa firmó su triplete para Colo Colo en el primer tiempo del partido ante Universidad de Concepción, con una gran definición para el 4-0 parcial en el Estadio Monumental.

Correa remató con la zurda en el área, con clase, y la pelota tomó una curva, como un sombrerito, pasando por encima del arquero Jorge Broun y se metió en el ángulo, desatando la euforia de los albos (36').

Revisa el golazo de Correa para su triplete en Colo Colo ante Universidad de Concepción: 

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