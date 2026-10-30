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[VIDEO] ¡Golazo al ángulo! Correa definió con clase y firmó su triplete ante la U. de Conce
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El argentino marcó tres goles para Colo Colo en el primer tiempo.
El argentino marcó tres goles para Colo Colo en el primer tiempo.
El argentino Javier Correa firmó su triplete para Colo Colo en el primer tiempo del partido ante Universidad de Concepción, con una gran definición para el 4-0 parcial en el Estadio Monumental.
Correa remató con la zurda en el área, con clase, y la pelota tomó una curva, como un sombrerito, pasando por encima del arquero Jorge Broun y se metió en el ángulo, desatando la euforia de los albos (36').
Revisa el golazo de Correa para su triplete en Colo Colo ante Universidad de Concepción: