[VIDEO] "Golpea en la rodilla": Así operó el VAR en el penal de Nicola Pérez sobre Fernando Zampedri

La ANFP dio a conocer cómo operó el VAR durante el triunfo de Universidad Católica sobre Ñublense en Chillán, por la quinta fecha de la Liga de Primera, puntualmente en el penal que cobró el juez Fernando Véjar por la falta que cometió el arquero Nicola Pérez sobre Fernando Zampedri, al final del primer tiempo.

De acuerdo al narrador del video, "el VAR, al tratarse de una situación protocolar por posible penal, analiza las imágenes desde distintos ángulos de camara, observando que el delantero (Zampedri) juega el balón, luego rebota en el guardameta (Pérez) , quien al asumir un riesgo al tratar de bloquear, golpea de manera temeraria con la planta de su pie el muslo derecho de su adversario".

"Ante esta evidencia, el VAR recomienda una revisión en campo del árbitro, quien al observar las imágenes, decide sancionar penal y amonestar al guardameta, quien pone en riesgo la integridad física del atacante", detalló el narrador.

Posteriormente, se escucha el diálogo de Véjar con los encargados del VAR, Juan Lara y Carlos Venegas, quienes detallan el golpe de Pérez con la planta del pie en la rodilla de Zampedri.