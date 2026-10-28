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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] La UC tomó ventaja ante Audax Italiano con un cabezazo de Fernando Zampedri

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El capitán y golpeador apareció tras un centro de Fernando Zuqui.

[VIDEO] La UC tomó ventaja ante Audax Italiano con un cabezazo de Fernando Zampedri
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Universidad Católica tomó ventaja ante Audax Italiano antes de la media hora de juego en el Claro Arena, en el partido pendiente de la fecha 24 de la Liga de Primera, con un golazo del capitán Fernando Zampedri.

En el minuto 28, en un tiro de esquina, Fernando Zuqui levantó un preciso centro y el "Toro" Zampedri metió el frentazo para superar a Tomás Ahumada y dejar el 1-0 parcial. 

Con la anotación, Zampedri llegó a 27 goles en la Liga de Primera 2026.

Revisa el gol de Zampedri ante Audax Italiano: 

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