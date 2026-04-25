[VIDEO] Lleno hasta las banderas: El Nacional se repletó para el clásico universitario

El clásico universitario 202 entre Universidad de Chile y Universidad Católica, enmarcado en la fecha 11 de la Liga de Primera, contó con un gran marco de público en el Estadio Nacional.

Los fanáticos azules colmaron las gradas del máximo coliseo deportivo del país, dejando una gran postal en la salida de los equipos a la cancha.

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