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[VIDEO] Ñublense quedó con uno menos ante la U por expulsión de Pablo Calderón
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Autor: Redacción Cooperativa
El defensor bajó a Ignacio Vásquez como último hombre.
El defensor bajó a Ignacio Vásquez como último hombre.
Ñublense terminó de la peor manera el primer tiempo ante Universidad de Chile, no solo por el 2-0 en contra en Rancagua, sino también por la expulsión del defensa Pablo Calderón.
El argentino, hermano del jugador azul Franco Calderón, cometió una falta de último hombre y derribó a Ignacio Vásquez fuera del área, una infracción que castigó con roja directa el juez Cristián Garay, justo antes del descanso (45+3').
Revisa la expulsión de Pablo Calderón ante la U: