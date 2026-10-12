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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Ñublense quedó con uno menos ante la U por expulsión de Pablo Calderón

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensor bajó a Ignacio Vásquez como último hombre.

[VIDEO] Ñublense quedó con uno menos ante la U por expulsión de Pablo Calderón
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Ñublense terminó de la peor manera el primer tiempo ante Universidad de Chile, no solo por el 2-0 en contra en Rancagua, sino también por la expulsión del defensa Pablo Calderón.

El argentino, hermano del jugador azul Franco Calderón, cometió una falta de último hombre y derribó a Ignacio Vásquez fuera del área, una infracción que castigó con roja directa el juez Cristián Garay, justo antes del descanso (45+3').

Revisa la expulsión de Pablo Calderón ante la U:

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