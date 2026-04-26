[VIDEO] Osvaldo González marcó un golazo para el empate de U. de Conce ante Colo Colo

Universidad de Concepción empujó en el segundo y tiempo y al minuto 76 alcanzó la igualdad 1-1 parcial ante Colo Colo con una gran anotación del central Osvaldo González.

El experimentado zaguero subió en busca de un balón parado y terminó anotando con una furiosa volea que dejó sin oportunidad de reacción al joven Gabriel Maureira.

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