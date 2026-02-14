[VIDEO] Polémica: La falta que anuló el gol de La Serena ante Coquimbo

Una nueva polémica se vive en el clásico del Norte Chico entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido en el Estadio La Portada, tras un cobro arbitral que anuló el primer gol de los "papayeros".

El árbitro del encuentro, Cristián Garay, determinó que el jugador de La Serena Felipe Chamorro cometió infracción en contra del arquero de los piratas, Diego Sánchez al quitarle el balón de las manos, por lo que cortó la jugada antes de que la pelota entrase al arco.

Tras esta decisión, el VAR no pudo intervenir, pese a los reclamos serenenses, encabezados por el DT Felipe Gutiérrez.

Revisa la jugada a continuación: