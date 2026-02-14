Inter de Milán venció de forma agónica por 3-2 a Juventus en uhn clásico válido por la fecha 25 de la Serie A de Italia. Para los nerazzurri Andrea Cambiaso convirtió un autogol (17'), anotaron Francesco Pio Esposito (76') y Piotr Zieliński (90'). Mientras que para la Vecchia Signora marcaron Andrea Cambiaso (26') y Manuel Locatelli (83'). Con este resultado, Inter se consolida como líder con 61 unidades.

