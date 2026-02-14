Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago28.1°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Inter de Milán logró un agónico y valioso triunfo ante Juventus

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Inter de Milán venció de forma agónica por 3-2 a Juventus en uhn clásico válido por la fecha 25 de la Serie A de Italia. Para los nerazzurri Andrea Cambiaso convirtió un autogol (17'), anotaron Francesco Pio Esposito (76') y Piotr Zieliński (90'). Mientras que para la Vecchia Signora marcaron Andrea Cambiaso (26') y Manuel Locatelli (83'). Con este resultado, Inter se consolida como líder con 61 unidades.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados