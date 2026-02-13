Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.6°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Sufrió la U: El gol anulado a Aránguiz ante Palestino por una mano previa de Zaldivia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los chunchos no pudieron celebrar al final del partido en La Cisterna.

[VIDEO] Sufrió la U: El gol anulado a Aránguiz ante Palestino por una mano previa de Zaldivia
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad de Chile sufrió una amarga situación al final del partido ante Palestino en La Cisterna, por la tercera fecha de la Liga de Primera, por un gol anulado a Charles Aránguiz por una falta previa de Matías Zaldivia.

Cuando se jugaba el tiempo agregado, Aránguiz, desde larga distancia, envió un pelotazo al área árabe y Sebastián "Zanahoria" Pérez cometió un error al intentar atraparla, dejándola pasar al arco para la alegría de los azules.

Sin embargo, en el VAR se percataron de una mano de Matías Zaldivia en una acción previa, y tras revisar la jugada, el árbitro Diego Flores determinó por invalidar la anotación y dejar el 0-0 definitivo en el tablero.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada