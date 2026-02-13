[VIDEO] Sufrió la U: El gol anulado a Aránguiz ante Palestino por una mano previa de Zaldivia

Universidad de Chile sufrió una amarga situación al final del partido ante Palestino en La Cisterna, por la tercera fecha de la Liga de Primera, por un gol anulado a Charles Aránguiz por una falta previa de Matías Zaldivia.

Cuando se jugaba el tiempo agregado, Aránguiz, desde larga distancia, envió un pelotazo al área árabe y Sebastián "Zanahoria" Pérez cometió un error al intentar atraparla, dejándola pasar al arco para la alegría de los azules.

Sin embargo, en el VAR se percataron de una mano de Matías Zaldivia en una acción previa, y tras revisar la jugada, el árbitro Diego Flores determinó por invalidar la anotación y dejar el 0-0 definitivo en el tablero.