[VIDEOS] Los goles de Zampedri y Gómez que liquidaron a Coquimbo

Universidad Católica reaccionó y revirtió el marcador ante Coquimbo Unido con el 2-1 en su duelo pendiente por la fecha 19 de la Liga de Primera, disputado en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

En el minuto 69 Diego Corral entraba por la derecha y parecía que perdía el balón, pero la zaga "pirata" se durmió en la marca y Fernando Zampedri apareció libre para el 1-1 parcial con arco abierto.

A los 79', la última línea coquimbana volvió a fallar y ahora fue Zampedri quien se vistió de asistidor para el tanto de Martín Gómez por el segundo palo.