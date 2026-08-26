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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEOS] Los goles de Zampedri y Gómez que liquidaron a Coquimbo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los “cruzados” dieron dos golpes en la segunda mitad.

[VIDEOS] Los goles de Zampedri y Gómez que liquidaron a Coquimbo
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Universidad Católica reaccionó y revirtió el marcador ante Coquimbo Unido con el 2-1 en su duelo pendiente por la fecha 19 de la Liga de Primera, disputado en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

En el minuto 69 Diego Corral entraba por la derecha y parecía que perdía el balón, pero la zaga "pirata" se durmió en la marca y Fernando Zampedri apareció libre para el 1-1 parcial con arco abierto.

A los 79', la última línea coquimbana volvió a fallar y ahora fue Zampedri quien se vistió de asistidor para el tanto de Martín Gómez por el segundo palo.

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