La UC se puso al día de la mejor forma con victoria frente a Coquimbo

Universidad Católica se puso al día en la Liga de Primera, tras remontar un marcadsor adverso y vencer por 2-1 a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, volviendo al triunfo en este partido pendiente de la fecha 19.

La primera parte del partido fue dominada por los locales, que se generaron las mayores llegadas con peligro de cara al arco defendido por Vicente Bernedo, hasta que en la recta final Nicolás Johansen (40') conectó de cabeza dentro del área, abriendo el marcador y poniendo a su equipo en ventaja al descanso.

En el complemento, los dirigidos por Daniel Garnero salieron en búsqueda de tomar la iniciativa e igualar el encuentro, y lo consiguieron al minuto 69 a través de Fernando Zampedri, que aprovechó una buena asistencia de Diego Corral. Diez minutos después, Martín Gómez decretó la remontada y la victoria de los "Cruzados" en Coquimbo.

Con este resultado, Universidad Católica escaló hasta la tercera posición con 33 puntos, quedadon a tres del Chile 2. por su parte Coquimbo Unido se mantuvo en la novena posición con 26 unidades.

El siguiente encuentro de los "Cruzados" será de local ante O'Higgins el lunes 31 de agosto a las 20:45 horas. Por su parte los "Piratas" recibirán a Huachipato el domingo 30 de agosto a las 20:00 horas.