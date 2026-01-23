A la espera de Cepeda: Elche cayó en la agonía frente a Levante por La Liga
El futuro equipo del chileno lleva cuatro partidos consecutivos sin ganar en el torneo.
A la espera de la llegada de su nuevo fichaje, el chileno Lucas Cepeda, Elche sufrió una agónica derrota por 3-2 frente a Levante, en el Estadio Ciudad de Valencia, por la fecha 21 de La Liga.
Los goles de Elche fueron de Álvaro Rodríguez (11') y Adam Boayar (90+2') y Levante se impuso con las anotaciones de Pablo Martínez (50'), Adrián De La Fuente (68') y Alan Matturro (90+6').
Con este resultado, Elche sumó su cuarto partido consecutivo sin ganar y marcha en la octava posición de la tabla, con 24 punto, a ocho unidades de puestos de clasificación a torneos internacionales.
El próximo partido del futuro equipo de Cepeda será de local frente a FC Barcelona, el sábado 31 de enero a las 17:00 horas (20:00 GMT).