Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

A la espera de Cepeda: Elche cayó en la agonía frente a Levante por La Liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El futuro equipo del chileno lleva cuatro partidos consecutivos sin ganar en el torneo.

A la espera de Cepeda: Elche cayó en la agonía frente a Levante por La Liga
A la espera de la llegada de su nuevo fichaje, el chileno Lucas Cepeda, Elche sufrió una agónica derrota por 3-2 frente a Levante, en el Estadio Ciudad de Valencia, por la fecha 21 de La Liga.

Los goles de Elche fueron de Álvaro Rodríguez (11') y Adam Boayar (90+2') y Levante se impuso con las anotaciones de Pablo Martínez (50'), Adrián De La Fuente (68') y Alan Matturro (90+6').

Con este resultado, Elche sumó su cuarto partido consecutivo sin ganar y marcha en la octava posición de la tabla, con 24 punto,  a ocho unidades de puestos de clasificación a torneos internacionales.

El próximo partido del futuro equipo de Cepeda será de local frente a FC Barcelona, el sábado 31 de enero a las 17:00 horas (20:00 GMT).

En portada