Accionistas de Sevilla rompieron acuerdo con Sergio Ramos para la venta del club

Los accionistas mayoritarios de Sevilla, club donde juegan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, rompieron el acuerdo con Sergio Ramos y su grupo inversor Five Eleven capital para la venta del club, debido a una "rebaja sustancial" respecto a la oferta inicial que hizo el campeón del mundo con España.

Según informó El País, Ramos y su grupo inversor presentaron una oferta inferior a la que habían acordado el pasado 12 de mayo, cuando se comprometieron a pagar 450 millones de euros, menos la deuda reconocida de 88 millones, por el 80 por ciento de las acciones del equipo.

En la reunión, Ramos y el abogado Julio Senn retiraron la primera oferta, reformularon la operación, la cual fue considerada "inaceptable" por los accionistas mayoritarios de Sevilla.

"Se habían comprometido a comprar 80.000 acciones, pero ahora querían adquirir unas 30.000 e ir ellos solos a la ampliación de capital, con lo que se harían con el control del club con un desembolso mínimo", indicaron las fuentes a la Agencia EFE.

De acuerdo a la misma fuente, este giro por parte de Ramos reducía la compra a 100 millones de euros, monto que, además, ya no correría por parte de Five Eleven Capital, sino de una familia originaria de Monterrey.

Entre los argumentos de los accionistas de Sevilla para romper el acuerdo, está la "insolvencia" por parte de los compradores, encabezados por Sergio Ramos.

Finalmente, los accionista de Sevilla van a empezar a planificar la próxima temporada, al tiempo que empezarán a barajar nuevas opciones para vender el equipo a otros fondos de inversión.

En lo deportivo, Luis García se mantendrá como entrenador del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.