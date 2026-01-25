Alavés sacó provecho de una deslucida versión de Real Betis

Deportivo Alavés recuperó la sonrisa en la liga española y se hizo fuerte en su casa, el Estadio Mendizorroza, tras vencer por 2-1 a una deslucida versión de Real Betis. El equipo dirigido por Eduardo Coudet mostró una versión muy seria, arrinconó a su rival liderado por Manuel Pellegrini y se quedó con tres puntos vitales en la jornada 21.

La victoria se cimentó en dos golpes certeros al inicio de cada tiempo. Apenas a los 3 minutos de juego, Carlos Vicente abrió el marcador tras recibir una gran asistencia de Lucas Boyé, sorprendiendo a una defensa visitante que tardó en acomodarse en la cancha de Vitoria.

Tras el descanso, el guion se repitió. Betis movió el balón, pero solo dos minutos después, en el 47', Toni Martínez se elevó para conectar de cabeza un centro de Pablo Ibáñez y poner el 2-0, un balde de agua fría para las aspiraciones del cuadro sevillano que dirige Manuel Pellegrini.

Pese a los intentos del técnico chileno por cambiar el rumbo con sustituciones, su equipo careció de ideas. Solo el desequilibrio de Abde generó algo de peligro, pero el portero Antonio Sivera respondió con seguridad, destacando una gran atajada a un cabezazo de Cedric Bakambu que pudo cambiar el partido.

El partido también tuvo una revisión clave del VAR, que a la media hora de juego corrigió al árbitro principal y anuló un penal que se había sancionado a favor de Betis por una supuesta falta de Nahuel Tenaglia sobre Abde, manteniendo la ventaja para los locales.

Sobre el final, Abde encontró el descuento con un gol en el último minuto, pero ya era demasiado tarde. El pitazo final confirmó el triunfo para Alavés, que no ganaba por liga desde hace un mes y medio, y profundizó el mal momento de Betis, que por primera vez en la temporada sumó dos derrotas consecutivas.