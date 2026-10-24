Anselmi destacó sacrificio de Lucas Cepeda en el triunfo de Elche

Martín Anselmi, entrenador de Elche, elogió el compromiso y sacrificio de Lucas Cepeda después de la victoria por 3-0 ante Rayo Vallecano por la décima fecha de la liga española, encuentro en el que el delantero chileno fue titular y destacó por su despliegue tanto ofensivo como defensivo.

El exjugador de Colo Colo se mantuvo en cancha hasta los 72 minutos y generó peligro con varios remates al arco rival, pero fue especialmente su disposición para colaborar en la recuperación del balón lo que recibió el reconocimiento del técnico argentino.

"Ser parte de un equipo es hacer a veces lo que no te gusta por el bien del equipo. Cuando ganas, subrayas todo eso", expresó Anselmi en conferencia de prensa, al destacar la importancia del trabajo colectivo para conseguir el resultado.

El entrenador puso como ejemplo al seleccionado chileno: "Cuando hay que ponerse el overol, trabajar, competir, despejar y defender", señaló, antes de destacar específicamente su esfuerzo: "Hoy veíamos a Cepeda persiguiendo por fuera, defendiendo".

"Toca defender y él y y todos se entregan al máximo", agregó el estratega, quien celebró una victoria que permitió a Elche abandonar la zona de descenso y alcanzar el duodécimo lugar de la clasificación con 10 puntos, luego de una actuación en la que Cepeda también participó en la elaboración del tercer gol.