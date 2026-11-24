Jesús Owono, arquero de FC Andorra que protagonizó el fatal choque con el delantero Jesús de Miguel, retomó los entrenamientos individuales después de recibir una sanción de 12 partidos por la infracción ocurrida durante un encuentro ante Tenerife en la Segunda División española.

El guardameta internacional de Guinea Ecuatorial comenzó a trabajar en solitario la semana pasada y continuó con sus sesiones este lunes, después de realizar su primera aparición pública durante el partido del viernes ante Leganés. Sin embargo, FC Andorra todavía no anunció oficialmente su regreso a los entrenamientos con el resto del plantel.

El futbolista fue sancionado con 12 encuentros de suspensión por la Federación Española, luego de la acción ocurrida el 2 de noviembre en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando impactó con su rodilla en el pecho de De Miguel durante una disputa del balón.

El delantero de Tenerife sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció al día siguiente, 3 de noviembre, a los 30 años. La tragedia provocó una profunda conmoción en el fútbol español, mientras el organismo disciplinario calificó la infracción del arquero como grave y aplicó la sanción máxima contemplada para ese tipo de acciones.