Atlético de Madrid batió a Espanyol en el cierre y se afianzó en el subliderato de La Liga

Atlético Madrid esperó hasta la recta final de su partido como forastero en el RCDE Stadium y tumbó por 0-1 a Espanyol en la novena fecha de La Liga, encadenando así su quinta victoria al hilo para mantenerse firme como sublíder tras el FC Barcelona.

Con el impulso de su buen momento entre todas las competencias, la escuadra "colchonera" avisó con aproximaciones de Jonathan David (6' y 36') contenidas por Ángel Fortuño, mientras que el anfitrión respondió con un disparo al travesaño de Leandro Cabrera (44').

El elenco adiestrado por Diego Simeone mantuvo la insistencia en el complemento tras los ingresos de Alex Baena y Julián Álvarez, rozando el tanto mediante un tiro de Marcos Llorente que el arquero local desvió hacia el horizontal (61').

Cuando el duelo entraba a su desenlace, Baena aprovechó una cesión de Álvarez en la frontal del área para decretar la ventaja forastera en el epílogo (89').

Con este resultado, Atlético Madrid sumó 22 puntos en la segunda plaza de la clasificación antes de visitar a Stuttgart este 20 de octubre a las 16:00 horas (19:00 GMT) por la Champions League.