Atlético de Madrid batió a Mallorca y se mantuvo al acecho de los líderes en España

Atlético de Madrid superó por 3-0 a Mallorca en el Estadio Metropolitano y se mantuvo en la lucha por los puestos de avanzada de la liga española, ubicándose tercero con 44 puntos en la fecha 21.

Con goles de Alexander Sorloth (22'), un autogol de David López (75') y otro más de Thiago Almada (87') la escuadra "colchonera" ratificó su dominio como anfitrión al encadenar su decimotercer triunfo consecutivo en su recinto.

Mallorca, por su parte, exhibió escasa resistencia técnica y terminó el compromiso sin registrar remates directos a la portería defendida por el esloveno Jan Oblak.

Con este resultado, el equipo de Simeone quedó a la expectativa de lo que realizaron Real Madrid y Barcelona en la parte alta, ya que cada uno suma 51 y 49 unidades respectivamente.