Atlético de Madrid fue contundente ante Girona para seguir al acecho de los líderes en La Liga
Atlético Madrid goleó 0-3 a Girona en el Estadio Municipal de Montilivi por la fecha 17 de La Liga y sumó su segundo triunfo consecutivo en el torneo español. Los goles del encuentro fueron de Koke, Conor Gallagher y Antoine Griezmann para quedar a 6 puntos del liderato que posee FC Barcelona con 43 unidades.
