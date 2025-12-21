Los equipos que jugarán la Liga de Ascenso 2026
Con el reciente descenso de Unión Española y Deportes Iquique, además del ascenso de Deportes Puerto Montt, quedó conformada la Liga de Ascenso 2026 y todos los equipos que la jugarán.
