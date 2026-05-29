Atlético de Madrid respondió a rumor de mercado por Julián Alvarez con sarcasmo: ¿Yamal "colchonero"?

Atlético de Madrid llamó la atención en redes sociales por una reacción insólita para un club profesional en sus canales oficiales: Publicó "fake news" parodiando los rumores del mercado de pases que iniciaron en Europa.

Según medios españoles, FC Barcelona habría ofertado 100 millones de euros por el delantero Julián Alvarez, que supuestamente el club "colchonero" rechazó. Ante aquella versión, la institución madrileña anticipó que publicaría "un comunicado sobre un asunto relevante que está generando numerosas desinformaciones".

Tras ello, el "Atleti" hizo mofa de las publicaciones del periodista Fabrizio Romano con su conocido "Here we go" para apuntar a una "oferta" por Lamine Yamal; utilizando directamente la imagen del futbolista "culé" editada con su camiseta.

Ese primer dardo puso como presunto ofrecimiento cuatro entradas para Bad Bunny (quien se presentará en el estadio del Atlético), una suscripción al diario ABC (en referencia a la controversial conferencia de Florentino Pérez, presidente de Real Madrid) y una bolsa de semillas de girasol, conocidas en España como pipas.

La arremetida contra los rumores -y Barcelona- no quedó ahí, pues se realizaron publicaciones similares con Pedri y Raphinha, junto con "desmentir rotundamente que hayamos hecho una oferta al director deportivo del FC Barcelona para que se una a nuestro equipo de ojeadores en el mercado brasileño".

Tras las salidas de libreto a punta de sarcasmo en X, Atlético de Madrid señaló en Instagram: "Recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño. Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça".

Los "colchoneros" prosiguieron con un nuevo mensaje escrito, acusando que "en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores (Julián Alvarez)".

"Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros (referencia al "Caso Negreira) o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES", expresó el club.

Para rematar, Atlético de Madrid publicó un video de burla directa contra FC Barcelona, retratándolo como un perro disfrazado de león en su intento de llevarse a una de las figuras del equipo.