Betis de Pellegrini fue incapaz de marcar diferencias e igualó en su visita a Celta

Real Betis, club adiestrado por el chileno Manuel Pellegrini, no pudo pasar del 0-0 en su visita a Celta de Vigo en el Estadio Abanca Balaídos por la décima fecha de La Liga, resultado que le permitió mantenerse en los puestos de clasificación a la Champions League.

El conjunto del "Ingeniero" resistió los mejores pasajes del dueño de casa gracias a las oportunas intervenciones del arquero Alvaro Valles frente a Hugo González (10') y Pablo Durán (23'), respondiendo antes del descanso con un remate de Abde Ezzalzouli (21').

De cara al complemento, vino la mejor oportunidad para la visita cuando el colombiano Nelson Deossa que se estrelló en el travesaño (53'). Posteriormente, fue el irlandés Troy Parrott (90+3') quien casi le da un resultado favorable a los del técnico nacional.

Con esta igualdad, Real Betis se mantuvo en la cuarta posición con 20 puntos y ahora se preparará para visitar a CDA Navalcarnero por la Copa del Rey este miércoles 28 de octubre, mientras que por el torneo local recibirá a Málaga el 31 de dicho mes.