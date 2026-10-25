María Corina Machado volvió a Venezuela y oposición busca avanzar a la transición

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, volvió a Venezuela y reapareció este domingo en una Iglesia católica del estado Lara (noroeste) abrazada por los seguidores de su partido Vente Venezuela (VV) en medio de una eucaristía.

En imágenes difundidas por su equipo de comunicaciones, se ve a la opositora saludando a los presentes en la misa y en la plaza del pueblo de Santa Rosa, en Lara. Minutos antes, escribió en X: "Estoy aquí. Con ustedes".

Luego, el líder opositor Edmundo González Urrutia confirmó en la misma red social que la líder se encontraba en territorio venezolano: "Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso".

Hasta ahora, no hay información sobre cómo se produjo su regreso, pero su equipo indicó que en las próximas horas ofrecerán detalles.

González Urrutia anticipó que "muy pronto" él también regresar para que el país "avance verdaderamente hacia la libertad".

"Ustedes lo saben, esto es hasta el final", añadió el opositor que se encuentra exiliado en Madrid desde septiembre de 2024.

Desde que Machado saliera de Venezuela en diciembre del año pasado para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, la opositora había manifestado que regresaría para seguir luchando por un cambio de Gobierno.

Sin embargo, vio trabas para su regreso con al menos siete impedimentos aéreos y marítimos, según denunció el mes pasado su equipo.

Trump: "No sé nada de su regreso; espero que esté a salvo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que no sabe "nada" sobre el regreso a Venezuela de la líder opositora, pero expresó su deseo de que esté a salvo.

"No sé nada sobre ello", dijo Trump al ser preguntado por reporteros en Washington sobre el retorno de Machado al país suramericano.

"Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Espero que esté a salvo", agregó el mandatario.

El Gobierno de Trump ha impuesto un tutelaje de facto sobre Venezuela tras la intervención militar en la que capturó a Nicolás Maduro a principios de este año.

La entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder de forma interina y respaldó un polémico acuerdo petrolero con Washington que contempla que el Pentágono adquiera una participación del 35 % en la matriz de NABEP, empresa con derechos de explotación sobre 17 campos petroleros venezolanos.

Oposición venezolana celebró regreso de Machado y llamó avanzar "con determinación"

La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), celebró este domingo el regreso de la líder María Corina Machado y llamó a avanzar "con determinación" hacia la transición en el país, luego de casi diez meses de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"Desde la Plataforma Unitaria Democrática expresamos nuestra satisfacción por el regreso a Venezuela de nuestra compañera y líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado", dijo la PUD en un mensaje en X.

La plataforma indicó que este hecho marca "un nuevo impulso a la lucha por la recuperación de la democracia" y llamó a unir fuerzas y avanzar "con determinación" hacia la transición de forma "pacífica y ordenada" para que los venezolanos puedan recuperar "plenamente" sus derechos en el marco del plan de tres fases de Estados Unidos (estabilización, recuperación y transición).

"¡Bienvenida a casa, María Corina! ¡Sigamos unidos hasta conquistar la democracia y la libertad de Venezuela!", añadió la PUD.