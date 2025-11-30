Betis de Pellegrini salió victorioso en un historiado derbi andaluz ante Sevilla de Alexis

Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, se impuso por 0-2 ante Sevilla, que contó con Alexis Sánchez, en un historiado derbi de Andalucía, por la fecha 14 de La Liga, y cortó una negativa racha de ocho años sin ganar como visita en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán".

En el primer tiempo, ambos equipos se vieron imprecisos en busca del arco rival, protagonizando un duelo táctico en las diferentes líneas del esquema planteado por los directores técnicos.

En la segunda parte se activaron las acciones y Betis tomó la iniciativa consiguiendo la apertura de la cuenta llegó a los 52' tras un error en la defensa sevillana que Pablo Fornals aprovechó para eludir rivales y marcar. El segundo tanto llegó por medio de un potente remate de Sergi Altimira al 69'.

Alexis Sánchez ingresó a los 60' y a pesar de insistir en busca de los espacios, el elenco del delantero nacional no pudo revertir la superioridad del rival en la segunda parte.

Cuando el partido estaba llegando a su fin, el derbi andaluz fue suspendido momentáneamente por el árbitro José Munuera Montero, por incidentes desde las gradas, ya que hinchas de Sevilla, molestos por el resultado, lanzaron objetos, principalmente botellas de plástico y profirieron insultos.

Aun así, las acciones se retomaron y el partido finalizó con el triunfo verdiblanco en el recinto sevillano.

Con este resultado, los dirigidos por Pellegrini escalaron al quinto lugar con 24 puntos y en su siguiente duelo por La Liga será contra Barcelona, el sábado 6 de diciembre a las 14:30 horas (17:30 GMT)

Por el otro lado, el equipo de Sánchez y Gabriel Suazo, quien no estuvo citado por lesión, cayó al decimotercer puesto con 16 puntos y volverá a ver acción en la liga española el domingo 7 de diciembre, a las 12:15 ( 15:15 GMT) horas ante Valencia.