Betis de Pellegrini venció a Villarreal y se acercó a puestos de clasificación a Europa League

Real Betis, del técnico chileno Manuel Pellegrini, venció por 2-0 a Villarreal CF en el Estadio La Cartuja por la fecha 20 de La Liga y se acercó a puestos de clasificación a Europa League en la tabla de posiciones. Además volvieron al triunfo tras dos encuentros con derrota ante Real Madrid y empate frente a Oviedo.

El conjunto del entrenador nacional comenzó ganando tras un remate de Aitor Ruibal dentro del área al minuto 57 del encuentro y en los instantes finales Pablo Fornals (83') aumentó la ventaja y decretó el triunfo para los locales.

Con este triunfo, el conjunto de Pellegrini sumó 32 puntos, manteniéndose en el sexto lugar pero a tan solo dos unidades de Espanyol que está clasificando a Europa League por el momento, por su parte el "Submarino Amarillo" se quedó en el tercer puesto con 41 puntos.

El siguiente partido de Real Betis será frente a PAOK como visitante el jueves 22 de enero por la Europa League a las 14:45 (17:45 GMT), mientras que Villarreal se medirá como local ante Ajax el martes 20 de enero a las 17:00 horas (20:00 GMT) por la Champions League.