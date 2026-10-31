Betis de Pellegrini volvió al triunfo a costa de Málaga y sostuvo su lugar en zona de Champions

Real Betis, dirigido por el director técnico chileno Manuel Pellegrini, tuvo una positiva undécima jornada de la liga española gracias a un 2-1 sobre Málaga luego de dos partidos sin festejos por el torneo local.

La escuadra sevillana abrió el marcador gracias al cabezazo de Marc Bartra al minuto 38, luego de un centro de tiro libre de Isco Alarcón. El "Ingeniero" celebró con total normalidad el gol ante su exequipo.

Pablo Fornals aumentó en el tiempo agregado (45+2'). Aunque Málaga logró descontar con Adrián Niño a los 68' y tuvo algunos acercamientos en el final, los puntos se quedaron en La Cartuja.

Gracias a esta victoria, Betis llegó a 23 puntos y aseguró por una semana más cerrar los puestos de Champions League en el cuarto lugar, independiente de lo que haga Real Sociedad (23) frente a Athletic Club este domingo 1 de noviembre.

Ahora el equipo albiverde deberá prepararse para volver al ruedo en la Liga de Campeones: Visitará al club alemán Borussia Dortmund este miércoles 4 de noviembre a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT).