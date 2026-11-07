Bochornosa pelea en camarines marcó el Valencia-Real Madrid

Una pelea en el túnel de vestuarios del Estadio de Mestalla marcó el descanso del partido entre Valencia y Real Madrid, que terminó con victoria por 3-0 del conjunto visitante. Según informó la prensa española, varios futbolistas protagonizaron enfrentamientos que obligaron a intervenir al personal de seguridad, mientras que el acta arbitral confirmó un incidente con participación policial.

De acuerdo con Diario AS, el conflicto comenzó por las protestas de jugadores de Valencia ante la falta cobrada sobre Kylian Mbappé que precedió al primer gol de Federico Valverde. Entre los involucrados fueron mencionados Jude Bellingham, Antonio Rüdiger y Eder Militao, por parte de Real Madrid, además de Pablo Maffeo, César Tárrega y Luis Rioja, del conjunto local.

El mismo medio señaló, citando a testigos presenciales, que Rüdiger llegó a golpear a un integrante de la seguridad privada cuando este intentaba separar a los involucrados, una situación que no quedó acreditada en el documento oficial del encuentro.

Sin embargo, el acta del árbitro Francisco José Hernández Maeso entregó nuevos antecedentes y consignó exclusivamente un altercado protagonizado por Braulio Vázquez, director deportivo de Valencia, quien se encaró con uno de los asistentes y protestó reiteradamente por una decisión arbitral, exclamando: "¡No es falta, no es falta! ¡Vaya tela!".

El juez agregó que el dirigente también se dirigió a él en reiteradas ocasiones con una actitud exaltada, por lo que agentes de la Policía Nacional debieron identificarlo, sujetarlo y apartarlo del lugar para terminar con el incidente. El informe arbitral no mencionó enfrentamientos entre futbolistas ni agresiones al personal de seguridad, pese a las versiones difundidas por distintos medios españoles.

La polémica se produjo en un encuentro que terminó con triunfo de Real Madrid por 3-0, gracias a las anotaciones de Valverde, Arda Güler y Kylian Mbappé, resultado que permitió al equipo madrileño alcanzar a Barcelona en la cima de la liga española.