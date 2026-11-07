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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Colo Colo tuvo masivo apoyo al costado de la carretera rumbo a Chillán

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El plantel de Fernando Ortiz recibió numerosas muestras de apoyo durante su viaje a Chillán, donde este domingo puede conquistar el título de la Liga de Primera.

[VIDEO] Colo Colo tuvo masivo apoyo al costado de la carretera rumbo a Chillán
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Colo Colo vivió una multitudinaria muestra de apoyo durante su viaje a Chillán, donde este domingo enfrentará a Ñublense con la posibilidad de conquistar el título de la Liga de Primera 2026. Numerosos hinchas se instalaron a un costado de la carretera para saludar el paso del bus que trasladaba al plantel dirigido por Fernando Ortiz.

El propio club compartió un video del recorrido en sus redes sociales, acompañado del mensaje "Una vez más, Colo Colo es Chile", y destacó el cariño de los seguidores que se movilizaron para acompañar al equipo a la orilla de la ruta, en una jornada marcada por la expectación ante la posibilidad de alcanzar una nueva estrella.

Las imágenes complementaron la multitudinaria despedida que Colo Colo recibió en el Estadio Monumental antes de emprender, con una caravana, el viaje a la Región de Ñuble.

Los "albos" enfrentarán a Ñublense este domingo 8 de noviembre, a las 15:00 horas, en el Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún", y una victoria les permitirá asegurar su título número 35.

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