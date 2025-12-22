Club de fútbol español repartió suculento premio de la Lotería

El equipo amateur La Bañeza Fútbol Club obtuvo 468 millones de euros en "El Gordo" de la Lotería de Navidad Española, monto que fue distribuido entre los habitantes de La Bañeza.

El equipo de categoría regional vendió números entre sus socios, hinchas que asisten al estadio cada fin de semana y en distintos bares ubicados en la zona. El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, destacó que la venta estuvo bien distribuida en los 11.000 vecinos del municipio.

Varios hinchas llegaron a celebrar a la administración del club ubicada en la Plaza Obispo Alcolea de La Bañeza con una botella de champán bajo el brazo.

"Como debe ser", afirmaron tras destacar que eran familiares de dirigentes del club de fútbol, y que "a todas las familias de La Bañeza le ha tocado, algunas por varias partes", ya que al venderse en peñas y bares y "ser un número del equipo de aquí, todo el mundo lo llevaba".