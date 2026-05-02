Con miras a la Champions: Atlético de Madrid triunfó con juveniles en su visita a Valencia

Un Atlético de Madrid con formación alternativa y con algunos juveniles sacó la tarea adelante y derrotó por 0-2 a Valencia en Mestalla durante la fecha 34 de la Liga de España, afianzándose en el cuarto lugar con 13 puntos de distancia sobre el Real Betis de Manuel Pellegrini.

Con miras a lo que será la revancha por las semifinales de Champions League ante Arsenal, el cuadro dirigido por un Diego Simeone que llegó a mil partidos se impuso sobre el final con goles de Iker Luque (74') y con otro de Miguel Cubo (82').

El resultado lo sostuvo en la cuarta ubicación con 63 puntos a cuatro fechas de finalizar el torneo español, una posición importante porque es el sitio que cierra a los clasificados para la UEFA Champions League y el cual Betis desea entrar pese a estar a 13 unidades de distancia con un duelo menos.

Ahora, Atlético de Madrid tendrá que poner su foco en el viaje a Londres donde jugará el próximo martes 5 de mayo ante Arsenal tras igualar 1-1 en las semifinales de ida. El encuentro arrancará a las 15:00 horas en el Emirates Stadium.