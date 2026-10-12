Con Suazo capitán: Sevilla sufrió un dramático empate ante Levante en La Liga
El equipo andaluz recibió un gol en el último minuto del tiempo agregado.
El equipo andaluz recibió un gol en el último minuto del tiempo agregado.
Sevilla, con Gabriel Suazo como capitán, sufrió un dramático empate 3-3 ante Levante en el Estadio Ciutat de Valencia, un resultado que privó a los andaluces de meterse en la parte alta de la tabla en la octava fecha de La Liga de España.
El equipo de Luis García, pese a su condición de visita, impuso sus condiciones en primera instancia y parecía dominar el partido con los goles Robbie Ure (13') y Félix Correia (54').
Sin embargo, Levante despertó: Iván Romero lo igualó en el minuto 57' y cuando se jugaba el tiempo agregado, Dela firmó el empate 2-2 (90+2').
Pese a que se estaban jugando los descuentos, el frenesí no terminó y Sevilla se puso adelante en el marcador gracias a Isaac Romero y un disparo desde fuera del área (90+5'), aunque después fue expulsado, por doble amonestación debido a su festejo.
Finalmente, cuando parecía que Sevilla se llevaba los tres puntos a Andalucía, llegó el empate definitivo. Levante aprovechó el hombre adicional y lo igualó con un gol de Ifeanyi Ndukwe, que tuvo que ser revisado por el VAR (90+10').
Con el resultado, Sevilla quedó en el quinto puesto, con 14 puntos, a 10 del líder Barcelona; Levante, en cambio, está 17°, con apenas seis unidades, aunque con un partido pendiente.
En la próxima fecha, Levante visitará a Deportivo de La Coruña y Sevilla tendrá un duro desafío ante Real Madrid en el "Santiago Bernabéu".