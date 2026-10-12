Con Suazo capitán: Sevilla sufrió un dramático empate ante Levante en La Liga

Sevilla, con Gabriel Suazo como capitán, sufrió un dramático empate 3-3 ante Levante en el Estadio Ciutat de Valencia, un resultado que privó a los andaluces de meterse en la parte alta de la tabla en la octava fecha de La Liga de España.

El equipo de Luis García, pese a su condición de visita, impuso sus condiciones en primera instancia y parecía dominar el partido con los goles Robbie Ure (13') y Félix Correia (54').

Sin embargo, Levante despertó: Iván Romero lo igualó en el minuto 57' y cuando se jugaba el tiempo agregado, Dela firmó el empate 2-2 (90+2').

Pese a que se estaban jugando los descuentos, el frenesí no terminó y Sevilla se puso adelante en el marcador gracias a Isaac Romero y un disparo desde fuera del área (90+5'), aunque después fue expulsado, por doble amonestación debido a su festejo.

Finalmente, cuando parecía que Sevilla se llevaba los tres puntos a Andalucía, llegó el empate definitivo. Levante aprovechó el hombre adicional y lo igualó con un gol de Ifeanyi Ndukwe, que tuvo que ser revisado por el VAR (90+10').

Con el resultado, Sevilla quedó en el quinto puesto, con 14 puntos, a 10 del líder Barcelona; Levante, en cambio, está 17°, con apenas seis unidades, aunque con un partido pendiente.

En la próxima fecha, Levante visitará a Deportivo de La Coruña y Sevilla tendrá un duro desafío ante Real Madrid en el "Santiago Bernabéu".