La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), dijo este viernes a Cooperativa que, a su juicio, el plazo de 100 días que se fijó el Presidente José Antonio Kast para mostrar resultados en materia de empleo es una exigencia para su equipo ministerial.

"A la ciudadanía no le podemos pedir más plazo", afirmó.

"Estoy muy consciente de que los ciudadanos están esperando que todos estos proyectos den resultado", señaló la senadora durante la feria Sago Fisur, en Osorno, Región de Los Lagos, a la que también asistió el Mandatario.

Núñez agregó que "cuando uno se autoimpone un plazo, es evidente que luego tiene que medir qué ocurrió al día 101". "Yo entiendo el plazo del Presidente como un plazo para su propio equipo", precisó.

La fecha que fijó Kast es el 11 de marzo de 2027, cuando cumplirá un año en el Gobierno. El lunes, el Mandatario anunció que acelerará la ejecución de las obras contempladas en el programa Chile Despega y reforzará Modo Empleo para impulsar la creación de puestos de trabajo.

"Estos 100 días solo vamos a redoblar nuestros esfuerzos, primero, en materia de trabajo. Vamos a ir acelerando aún más el tema de la ejecución de obras que señalamos cuando presentamos el Chile Despega, vamos a poner más fuerzas en lo que es el Modo Empleo", sostuvo Kast.

El desempleo llegó al 10%

Cuando el Presidente hizo el anuncio, el último dato disponible situaba la tasa de desocupación en un 9,8% en el trimestre julio-septiembre. Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el desempleo llegó al 10% en el trimestre agosto-octubre, 1,6 puntos porcentuales más que en el mismo período de 2025.

Según el boletín de empleo trimestral del INE, en doce meses el número de personas desocupadas aumentó un 19,7% y el de ocupadas cayó un 0,4%. La tasa de desocupación llegó al 10,7% entre las mujeres y al 9,4% entre los hombres.