¿Cuándo y dónde ver a Betis de Manuel Pellegrini ante Atlético de Madrid por la Liga española?
Los colchoneros vienen de golear al equipo del chileno por los cuartos de final de Copa del Rey.
Los colchoneros vienen de golear al equipo del chileno por los cuartos de final de Copa del Rey.
Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, visitará a Atlético de Madrid por la vigésimo tercera fecha de la Liga española.
Béticos y colchoneros, vienen de enfrentarse por los cuartos de final de la Copa del Rey, llave en la cual Atlético de Madrid goleó por 5-0 y eliminó al equipo del "ingeniero".
En liga, los andaluces derrotaron 2-1 a Valencia en la jornada anterior y se encuentran quintos en la tabla, en puestos de Europa League.
El cotejo está programado para disputarse este domingo 8 de febrero a las 14:30 horas (17:30 GMT) en el Estado Metropolitano.
Podrás ver el encuentro por ESPN y Disney+ premium.
También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl