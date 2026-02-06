Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver a Betis de Manuel Pellegrini ante Atlético de Madrid por la Liga española?

Autor: Redacción Cooperativa

Los colchoneros vienen de golear al equipo del chileno por los cuartos de final de Copa del Rey.

Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, visitará a Atlético de Madrid por la vigésimo tercera fecha de la Liga española.

Béticos y colchoneros, vienen de enfrentarse por los cuartos de final de la Copa del Rey, llave en la cual Atlético de Madrid goleó por 5-0 y eliminó al equipo del "ingeniero".

En liga, los andaluces derrotaron 2-1 a Valencia en la jornada anterior y se encuentran quintos en la tabla, en puestos de Europa League.

¿Cuándo y dónde ver a Real Betis ante Atlético de Madrid?

El cotejo está programado para disputarse este domingo 8 de febrero a las 14:30 horas (17:30 GMT) en el Estado Metropolitano.

Podrás ver el encuentro por ESPN y Disney+ premium.

También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

