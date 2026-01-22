Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.3°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver a Betis de Pellegrini ante Alavés en La Liga?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro del "Ingeniero" buscará su segundo triunfo consecutivo en el torneo español.

¿Cuándo y dónde ver a Betis de Pellegrini ante Alavés en La Liga?
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Real Betis, el equipo dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, visitará a Deportivo Alavés este domingo en el Estadio de Mendizorroza, por la fecha 21 de La Liga.

El cuadro dirigido por el "Ingeniero" buscará se segundo triunfo consecutivo tras vencer a Villarreal en la fecha pasada, para acercarse al quinto lugar, que permite clasificar a la siguiente edición de la UEFA Europa League.

El encuentro está pactado para las 17:00 horas (20:00 GMT) de este domingo 25 de enero y podrás seguirlo por televisión en la señal de DSports, mientras que en streaming por DGO.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada