Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española
¿Cuándo y dónde ver a Elche de Lucas Cepeda contra Real Sociedad por La Liga?
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El equipo del chileno viene de una derrota 1-3 ante FC Barcelona.
Elche, con Lucas Cepeda entre los citados, visitará a Real Sociedad en el Estadio de Anoeta, por la fecha 23 de La Liga española.
El conjunto del chileno viene de una derrota por 1-3 ante FC Barcelona, que lo dejó en la posición 13° de la tabla con 24 unidades.
El duelo está pactado para disputarse este sábado 7 de febrero, a las 17:00 horas (20:00 GMT), en el recinto del cuadro vasco en San Sebastián.
La transmisión televisiva será en la señal de cable de DirecTV Sports, y en streaming en la plataforma DGO.
También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.