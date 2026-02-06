Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver a Elche de Lucas Cepeda contra Real Sociedad por La Liga?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo del chileno viene de una derrota 1-3 ante FC Barcelona.

¿Cuándo y dónde ver a Elche de Lucas Cepeda contra Real Sociedad por La Liga?
Elche, con Lucas Cepeda entre los citados, visitará a Real Sociedad en el Estadio de Anoeta, por la fecha 23 de La Liga española.

El conjunto del chileno viene de una derrota por 1-3 ante FC Barcelona, que lo dejó en la posición 13° de la tabla con 24 unidades.

¿Cuándo y dónde ver a Elche ante Real Sociedad?

El duelo está pactado para disputarse este sábado 7 de febrero, a las 17:00 horas (20:00 GMT), en el recinto del cuadro vasco en San Sebastián.

La transmisión televisiva será en la señal de cable de DirecTV Sports, y en streaming en la plataforma DGO.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

