¿Cuándo y dónde ver a Real Betis de Manuel Pellegrini ante Elche?

Real Betis, el equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, buscará mantenerse firme en la lucha por clasificar a la Champions League, cuando enfrente este martes 12 de mayo a Elche, en la fecha 36, la antepenúltima de La Liga de España.

El duelo se disputará en La Cartuja de Sevilla a partir de las 14:00 horas (18:00 GMT) y será transmitido en TV por la señal de ESPN, mientras que en streaming se podrá ver a través de Disney + Premium.

Los andaluces están en el quinto lugar con 54 puntos, tras el empate con Real Sociedad, y necesitan seguir sumando para sostener la pelea que tienen con su principal perseguidor, Celta de Vigo, que tiene 50 unidades y también juega este martes, ante Levante.

Aunque existe posibilidad de sellar la clasificación este martes: Si Betis gana y Celta pierde, la distancia será de siete puntos, faltando solo dos fechas por jugar, quedándose el equipo del chileno con el pasaje al torneo continental.

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