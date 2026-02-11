Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.2°
Humedad19%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver a Real Betis de Manuel Pellegrino ante Mallorca por la Liga española?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro del "ingeniero" se ubica en la quinta posición en puestos de Europa League.

¿Cuándo y dónde ver a Real Betis de Manuel Pellegrino ante Mallorca por la Liga española?
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Real Betis, dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, visitará a Mallorca por la vigésimo cuarta fecha de la Liga española.

El conjunto bético, logró un importante triunfo como visitante ante Atlético de Madrid por 1-0 y se encuentra quinto en la tabla con 38 puntos, en puestos de Europa League.

¿Cuándo y dónde ver a Real Betis frente a Mallorca?

El encuentro está programado para disputarse este domingo 15 de febrero a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio Son Moix.

La transmisión televisiva será en la señal de cable de DirecTV Sports, y en streaming en la plataforma DGO.

También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada