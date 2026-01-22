Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.7°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis y Suazo ante Athletic de Bilbao en La Liga?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El conjunto de los chilenos se encuentra a tan solo dos puntos del descenso.

¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis y Suazo ante Athletic de Bilbao en La Liga?
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Sevilla, con Gabriel Suazo y sin el lesionado Alexis Sánchez, recibirá este sábado a Athletic Club de Bilbao en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán", por la fecha 21 de La Liga.

El cuadro de los chilenos se encuentra en una peligrosa posición 14° en la tabla con 21 puntos y a tan solo dos unidades de la zona de descenso, con cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria.

El encuentro está pactado para las 14:30 horas (17:30 GMT) de este sábado 24 de enero y podrás seguirlo por televisión en la señal de DSports, mientras que en streaming por DGO.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada