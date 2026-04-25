¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis y Suazo ante Osasuna por La Liga?

Sevilla, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, se enfrentará ante Osasuna en el Estadio El Sadar de Pamplona por la fecha 32 de La Liga de España.

El conjunto andaluz vive otro duelo de vida o muerte, pues llega solo un punto por encima de la zona de descenso (34), mientras su rival es décimo con 39 unidades, buscando meterse en zona de copas europeas.

El cotejo está programado para jugarse este domingo 26 de abril a las 12:30 horas (16:30 GMT) y se podrá ver el encuentro a través de la señal de ESPN y su señal en la plataforma Disney+.

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