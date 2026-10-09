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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver al Betis de Manuel Pellegrini ante Osasuna en La Liga?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo del chileno quiere mantenerse en la parte alta de la tabla.

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Real Betis, equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, enfrentará este domingo a Osasuna, en el marco de la octava fecha de La Liga, tras el receso por la ventana FIFA de amistosos internacionales.

El partido está programado para el domingo a las 13:30 horas (16:30 GMT) en el Estadio La Cartuja de Sevilla, y tendrá transmisión en TV cable en la señal de DSports en DirecTV, y en streaming en la plataforma DGO.

El conjunto del "Ingeniero" está en el tercer lugar de la tabla, con 16 puntos, a cinco del líder Barcelona, por lo que buscará la victoria para mantenerse al acecho de los catalanes.

Osasuna, por su lado, lleva cuatro partidos sin ganar de forma consecutiva, está decimocuarto con ocho unidades, y necesita el triunfo para no extender más la negativa racha.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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