¿Cuándo y dónde ver el Clásico entre Barcelona y Real Madrid en La Liga de España?

Barcelona y Real Madrid protagonizarán este domingo una nueva versión del Clásico de España, cuando se enfrenten en Camp Nou por la décima fecha de La Liga.

El Clásico está programado para las 16:00 horas (19:00 GMT) de este domingo 25 de octubre en Camp Nou, y tendrá transmisión en TV cable en la señal de DSports en DirecTV; y en streaming, se podrá ver en DGO y Paramount+.

El cuadro culé llega al partido con una de las mejores rachas de su historia en La Liga, con nueve triunfos consecutivos en una campaña perfecta, y pretende continuar con su paso ganador ante los merengues.

Real Madrid, por su lado, está en el tercer lugar, con 21 puntos en nueve partidos disputados, y está obligado a ganar en el territorio catalán para frenar al líder y recortar distancia en la tabla.

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