¿Cuándo y dónde ver el duelo clave de Sevilla contra Real Sociedad?

Sevilla, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, se enfrentará ante Real Sociedad en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán" por una nueva fecha de La Liga de España.

El cotejo está programado para jugarse este lunes a las 15:00 horas y se podrá ver a través de la señal de ESPN y en la plataforma Disney+.

El conjunto andaluz vive otro duelo clave en su lucha por la permanencia, pues se mantiene en serio riesgo de descenso, mientras su rival buscará sumar puntos importantes en la recta final del campeonato español.

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