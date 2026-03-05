Dituro destacó la adaptación de Lucas Cepeda en Elche: Es muy sencillo y entró súper bien

El arquero Matías Dituro resaltó este jueves la rápida integración de Lucas Cepeda en el plantel profesional de Elche. El golero del conjunto español valoró la personalidad del delantero proveniente de Colo Colo y reconoció el constante monitoreo que reciben los futbolistas nacionales en las redes sociales del club que compite en la liga española.

"Más allá de jugar o no, el proceso de adaptación de Lucas Cepeda fue muy fácil. Es un chico muy dado, muy sencillo y entró súper bien en el equipo. Como llevo casi dos años y algo aquí, intento ayudarlo y guiarlo para que esté cómodo, para llevarlo al entrenamiento y que vea el funcionamiento del día a día para que después pueda hacerlo por sí solo", afirmó el portero de Elche en conferencia de prensa.

Matías Dituro también manifestó su gratitud por el apoyo que recibe desde nuestro país, especialmente de la parcialidad de Universidad Católica. "Veo que la gente en Chile está muy pendiente de lo que sucede con nosotros, sobre todo el hincha de la UC. Agradezco siempre el cariño que me brindaron y que se mantiene ahora que comparto equipo con Lucas", detalló el deportista.

Respecto a su futuro profesional, el guardameta chileno reveló que recibió propuestas para abandonar la institución en el último mercado de pases, aunque decidió cumplir su contrato en España. "Hubo otros clubes que llamaron para ver mi situación, pero yo fui muy claro en ese sentido y quería seguir en Elche. Estoy muy contento aquí y tengo ganas de seguir peleando para ganar la titularidad", aseguró.

Finalmente, el referente del cuadro ilicitano subrayó la importancia de la competitividad para lograr los objetivos de la temporada. El plantel de Elche continúa sus trabajos bajo la supervisión del cuerpo técnico con la mirada puesta en el próximo compromiso liguero, ante Villarreal.